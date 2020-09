Foires au vin : que valent les bouteilles à trois euros ?

C'est le début des traditionnelles foires au vin dans le territoire. Et selon les études, les consommateurs consacrent entre trois et quatre euros en moyenne pour une bouteille. Une gamme de petit prix qui s'est durablement installé à la table de nos compatriotes. Elles constituent un achat sur cinq en grandes surfaces, ces bouteilles sont donc exposées à hauteur des yeux. Mais comment les viticulteurs parviennent-ils à casser leur tarif ?