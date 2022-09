Foires aux vins : que valent les médailles ?

Au rayon vin de votre supermarché, leur brillance attire très vite votre attention. En or, en argent ou bien en bronze, les médailles vous aident bien souvent à faire votre choix. Récompensées, ces bouteilles se vendent souvent trois fois plus que des bouteilles ordinaires, notamment pendant la foire aux vins. Selon Jérôme Prunet, gérant du magasin Super U à Port-Marly (Yvelines), il est plus difficile de se retrouver quand on est un néophyte, car nous avons un peu plus de 800 références en vin. La médaille apparaît donc comme une bouée de sauvetage pour se repérer. Mais peut-on vraiment faire confiance à ces médailles ? Sont-elles forcément gage de qualité ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Limas (Rhône), fief du Beaujolais, dans les coulisses d'une entreprise en charge de récompenser les Chardonnay et Pinot noir, l'un des 104 concours français. Après le contrôle du cépage, du millésime, toutes les bouteilles sont ensuite anonymisées. Si autant de vignerons ont accepté de payer 112 euros pour participer, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule médaille en jeu. Il y en a plus d'une centaine. 20 à 30 % des candidats seront récompensés. Alors, cette médaille a-t-elle encore de la valeur ? Pour Victor Gomez, directeur du concours des Chardonnay et Pinot noir, les vins doivent rester meilleurs. Si dans une catégorie, certains ne sont pas bons, ils ne seront pas médaillés. Pour départager les vins, l'entreprise fait appel à des dégustateurs non rémunérés. Il y a des professionnels, mais aussi beaucoup d'amateurs recrutés sans évaluation particulière comme Frédéric Chambat, expert-comptable. Leurs avis sont-ils toujours justifiés ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, D. Pirès