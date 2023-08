Foires aux vins : une mécanique de précision

Près du Pont-l'Évêque, les équipes se relaient dès le petit matin. Dans l'énorme centre logistique de l'Intermarché, de 55 000 mètres carrés, on reçoit des palets de toute la métropole, pour préparer la foire aux vins, l'un des événements commerciaux les plus attendus de l'année 2023, dans les hypermarchés. Les équipes doivent livrer 113 supermarchés et hypermarchés de la région, alors elles s'organisent. Les 270 000 cartons doivent être livrés en trois semaines. Chaque jour, plus d'une centaine de camions transitent depuis l'entrepôt. Le camion que nous apercevons doit prendre la route vers Pont-Audemer. Et il reste seulement dix jours pour Pierric Perier, chef d'entreprise, pour tout installer. Plus de 400 nouvelles références de vin vont être mises en vente. Et pour ça, il faut de la place, alors Fabien Pilon, le responsable du rayon, anticipe. Ce sont trois semaines durant lesquelles le supermarché écoule 10% de ses ventes de l'année. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Emeriau. Q. Trigodet