Folie pâtissière : les Français aux fourneaux !

C’est la touche finale du caramel au beurre salé, délicatement déposé sur des biscuits. Mélanie n’est pas pâtissière, et pourtant, elle passe des heures à réaliser chez elle des recettes gourmandes. C’est une passion qui nécessite beaucoup de matériels. Entre les moules, les ustensiles et autres gadgets, le budget pâtisserie de Mélanie s’élève à quelques milliers d’euros sans difficulté. Comme elle, de nombreux Français aiment montrer leurs créations sur les réseaux sociaux et partager leurs conseils. Pâtissier à la maison est devenu tendance, c’est surtout devenu un marché en pleine expansion. Stylos de glaçage, décorations de gâteau, et moules de toutes les tailles… Dans un magasin spécialisé, vous trouverez tout ce qui vous permettra de devenir un vrai chef pâtissier. L’enseigne profite à fond de l'engouement pour le fait maison, depuis le Covid. Elle enregistre chaque année une croissance à deux chiffres. Et le meilleur moyen de fidéliser ses clients, ce sont des ateliers de pâtisserie. Pendant une heure, des clientes vont apprendre la délicieuse recette des choux framboise pistache. L’enseigne est doublement gagnante, car un client satisfait de sa recette est un client qui va très certainement s’équiper. TF1 | Reportage P. Corrieu, J. Ajili, M. Ramaugé