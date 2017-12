La folle journée d'un vendeur de jouets

Le compte à rebours s'accélère. On n'est plus qu'à sept jours du réveillon de Noël. Dans une semaine, les cadeaux trouveront leur place sous le sapin. Mais en attendant, il est temps de trouver l'inspiration. Et ce week-end a été éprouvant dans les magasins de jouets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.