Fonctionnaire de police assassinée : ce qu’il s’est passé au commissariat de Rambouillet

C'est un quartier résidentiel, d'ordinaire tranquille, cet après-midi, en quelques minutes, il a basculé dans l'effroi. Tout s'est passé au commissariat de Rambouillet vers 14h15. Une fonctionnaire de police, agent administrative à l'accueil, vient d'aller changer le disque horodateur de sa voiture. Elle retourne travailler et pénètre dans le sas du bâtiment lorsqu'un homme s'engouffre derrière elle et la poignarde à la gorge. Les policiers du commissariat tirent sur l'assaillant à deux reprises et l'abattent. Mais il est trop tard, la fonctionnaire décédera de ses blessures quelques minutes plus tard. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait guère de doute pour plusieurs raisons. "En premier, le déroulement même des faits qui comprend des éléments de repérage. Également, la réalisation des faits, la modalité même du crime, la personne de la victime, mais aussi les propos tenus par l'auteur au moment de la réalisation de faits", explique Jean-François Ricard, procureur de la république antiterroriste. Car plusieurs témoins l'ont entendu crier "Allah akbar". Cet homme était âgé de 37 ans. Né en Tunisie et arrivé en France en situation irrégulière en 2009, il était inconnu des services de police et de la justice, et les services de renseignements n'avaient jamais entendu parler de lui. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rapidement rendus sur place. Dans ce quartier de Rambouillet, les habitants ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. La fonctionnaire de police tuée était âgée de 49 ans. Elle travaillait au commissariat de Rambouillet depuis 28 ans.