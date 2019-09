Fondation Jacques Chirac : discrète et très active en Corrèze

En 1974, l'ancien-président Jacques Chirac avait créé une association, devenue depuis, une fondation. Son souhait était de faire émerger les personnes au-delà du handicap. Elle est aujourd'hui le premier employeur de Corrèze, et accueille chaque jour 1 200 enfants et adultes. On en compte une vingtaine d'établissements en Haute-Corrèze, avec plus de mille places d'accueil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.