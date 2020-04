Fondation pour la Recherche Médicale : faites un don !

Qu'il s'agisse de nouvelles thérapeutiques, de tests de médicaments ou de techniques, le travail pour éradiquer le Covid-19 requiert du temps et de l'argent. Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), précise que "les besoins des chercheurs sont énormes parce qu'aucune piste n'est négligée". "Le don public est indispensable", ajoute-t-il. Comment peut-on y contribuer ?