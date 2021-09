Fonderie de cloches : une sculpture monumentale aux États-Unis

C'est une forêt de cloche. Une sculpture musicale monumentale, un instrument bientôt assemblé. Dans cet atelier, Olivier Allard fait teinter ses cloches et harmonise tous les sons. La fonderie Paccard en Haute-Savoie vient de créer cette œuvre Sonora, la plus grosse jamais réalisée. Composée de 63 cloches en bronze, elle mesure 32 mètres de haut et trouvera sa place à l'université de Tampa en Floride pour organiser des concerts et célébrer les temps forts de ce campus. Quelques semaines avant la livraison, les derniers ajustements tout en nuances et en finesse. Un mélange de savoir-faire traditionnel avec une technologie de pointe. Cela nécessite neuf kilomètres de câbles. Il a fallu trois ans de travail. Le montant de la commande reste secret, mais il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise créé il y a deux cents ans. Un emblème qui selon les cahiers des charges devra résister à la foudre et aux ouragans.