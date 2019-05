Fonds d'aide européen : l'Union européenne au secours des plus démunis

L'Union Européenne verse un fonds spécifique pour aider les plus démunis. Elle finance la moitié des produits de longues conservations destinés aux bénéficiaires du Resto du cœur. Cette idée vient de Coluche qui a lancé un appel au Parlement de Strasbourg en 1986. Le but était d'écouler les excédents agricoles qui au fil du temps ont été remplacés progressivement par une dotation financière. Depuis 2014, le fonds d'aide européen distribue 600 millions d'euros par an pour nourrir 14 millions de personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.