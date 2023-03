Fonds marins : quand les enfants épaulent les scientifiques

C'est une première mondiale. Ces treize élèves âgés de huit à dix ans, accompagnés d'experts et de scientifiques, participent à créer l'inventaire de la biodiversité dans l'un des 25 sites du patrimoine mondial marin retenu par l'Unesco. Ils vont prélever et filtrer l'eau pour déterminer la carte d'identité génétique de toutes les espèces présentent dans le golfe de Porto. La méthode scientifique est simple, les enfants réalisent l'expérience. Tout est consigné. Il faut plus d'un litre d'eau filtrée pour capturer les traces génétiques, et d'ici quelques jours, ce filtre analysé dans un laboratoire révèlera avec précision le nombre d'espèces, mais aussi des informations sur l'évolution et le changement du milieu marin. La température de l'eau est de 15,3 degrés. Ici, le retour de nombreuses espèces de poissons est confirmé par ce ballet de dauphins en quête de nourriture. Avec cette nouvelle base scientifique mondiale sur la biodiversité ouverte à tous, les scientifiques vont pouvoir suivre les changements climatiques et proposer des solutions sur la préservation et la conservation des mers et des océans. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier