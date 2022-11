Fontainebleau : l’autre château des rois

Napoléon 1er l'appelait la vraie demeure des rois, car pénétrer dans le château de Fontainebleau, c'est comme entrer dans un livre retraçant huit siècles d'histoire de France. Mais ici on ne tourne pas les pages, on ouvre les portes. Et sur 40 000 mètres carrés, il faut se faire une raison. Il faut choisir. François 1er par exemple, qui ressuscita le château au seizième siècle et dont on dit qu'il gardait autour du cou la clé d’une incroyable galerie privée, qui allait de sa chambre à la chapelle. Un décor unique au monde de stuc, de fresque et de bois précieux. Continuons dans un labyrinthe, à passer les portes, à monter les escaliers, qui d'ailleurs n'ont pas toujours été là. Fontainebleau est un lieu de plaisir et de divertissement au milieu des dorures. Une porte, puis deux et nous voici sur la tribune de la luxueuse salle de bal du château. Tout est peint, un peu chargé me dirait vous, mais il s’agit de la folie de la renaissance : savoir combler l'œil, partout et à chaque instant. Au total, 34 souverains, deux empereurs habitèrent ce château des siècles, comme le surnomme Napoléon 1er. Il décide de s'y installer à partir de 1804, mais la Révolution française est passée par là. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac