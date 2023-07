Fonte des glaces : le nouveau visage de la montagne

Le plus grand glacier français des Alpes ressemble aujourd’hui à une carrière de pierres. La glace est cachée sous la roche. Une partie de la mer de glace à Chamonix a perdu 16 mètres d’épaisseur l’été dernier. La situation se dégrade chaque année, et les alpinistes doivent s’adapter. Cela nécessite de marcher plus longtemps. Derrière un guide des hautes montagnes, nous sommes partis pour quatre heures d'ascension, contre deux heures trente, il y a quelques années. Les premiers canyons de glace sont bien plus loin dans la montagne. Les guides doivent aller plus loin pour entraîner les débutants à la pratique de l’alpinisme. Continuer sur le glacier est peut-être trop risqué. Les chutes de pierres sont fréquentes. Nous en avons un aperçu dans les images. Pour rejoindre le refuge, il faut donc escalader un versant, bien trop abrupt, pour les randonneurs de l’été. C’est la raison pour laquelle des centaines de mètres d'échelle ont été installées. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Vuitton, V. Abellaneda