Fonte des neiges : l'ascension du Mont-Blanc interdite

Des alpinistes crient "rocks", rochers en anglais, pour avertir ceux qui sont plus bas. Un énorme bloc de pierre vient de se détacher dans le couloir du Goûter, sur la route menant au sommet du Mont-Blanc. C'est un randonneur indien qui a pris la vidéo lors de sa descente. "J'ai eu très peur. Quand on a traversé le couloir après, j'ai couru pour ma vie", raconte Prateek Gianchandani. Depuis quelques jours à cause de la chaleur, les chutes de pierres sont fréquentes sur cet itinéraire. Ce sont des conditions que l'on retrouve normalement en fin août. Cette route vers le Mont-Blanc appartient à la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). Le maire suit la situation de très près. Les guides ont suspendu les ascensions jusqu'au sommet. Sur les hauteurs, les alpinistes en sont conscients, il faut redoubler de vigilance. La montagne change et beaucoup s'inquiètent du réchauffement climatique. Proches des voies d'alpinisme, les glaciers sont aussi étroitement surveillés. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy