Foot amateur : un joueur interdit de jouer en club pendant 24 ans pour avoir agressé un arbitre

Longtemps, il a hésité à revenir sur un terrain. Mais pas question de donner raison à ses agresseurs. Il y a un mois, Théo, 18 ans, a été roué de coups par trois joueurs et la mère de l’un d’entre eux. Résultat : une lésion de sept centimètres au crâne. Côté judiciaire, l’affaire sera jugée dans un mois au tribunal d'Amiens. Côté sportif, l’un des agresseurs ne pourra plus jouer en club pendant 24 ans. "Cette décision, pour les non-initiés, peut paraître exemplaire et sévère. Mais en fait, la Commission de discipline a statué à travers d’un barème de référence", expliuque Didier Detilleux, président Commission de discipline du district de football de la Somme. Ce barème disciplinaire a été renforcé il y a cinq ans, mais sans effet. Quand l’issue d'un match ne leur convient pas, certains joueurs ou pseudo-supporters deviennent incontrôlables. À Melun, fin mars, un arbitre a frôlé le lynchage. Comment endiguer cette violence dans le football amateur ? Dans les Hauts-de-France où Théo s’est fait agressé, les incidents pendant les matchs ont progressé de 25% en deux ans. Les clubs amateurs, débordés, réclament davantage de moyens humains.“ On n’est qu’une équipe de bénévoles, d’éducateurs, trois ou quatre par match. Du coup, on ne peut pas s’opposer à une dizaine de personnes qui seraient mécontentes par rapport au résultat ou par rapport au fait de jeu, donc de l’arbitrage”. Face à la hausse des violences dans les stades, le président de la Fédération Française de Football a envoyé un courrier à tous les présidents de club cette semaine. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, R. Maillochon, F. Moncelle, J.Y. Chamblay, A. Dubail