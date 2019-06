Football : quand les Bleues savourent l'instant avec les supporters

L'énergie est au rendez-vous chez les Bleues lors de leur entraînement de cette matinée du 9 juin 2019 à Mandelieu. Elles se préparent pour leur prochain match contre les Norvégiennes, qui aura lieu dans trois jours. Le stade a été ouvert au public et quelques 500 supporters sont venus les soutenir. Cet engouement a presque surpris les Bleues qui a gagné une toute nouvelle notoriété. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du dimanche 9 juin 2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09/06/2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.