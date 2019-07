Football : les Bleus valent cher

Le titre de champion du monde du football 2018 en Russie a propulsé les Bleus. Ces derniers sont désormais recrutés pour leurs talents et pour dorer l'image d'un club. Un an après avoir remporté la fameuse coupe, plusieurs joueurs ont été embauchés dans des clubs prestigieux. Lucas Hernandez s'est engagé avec le Bayern Munich pour 80 millions d'euros. De son côté, Antoine Griezman a été acheté par le FC Barcelone pour 120 millions d'euros. Kylian Mbappé, lui, reste le joueur le plus cher d'Europe. Cet attaquant français du PSG aurait une valeur estimée à près de 220 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.