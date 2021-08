Football : Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone

Submergé par l'émotion devant sa famille et ses coéquipiers, impossible pour Lionel Messi de retenir ses larmes. Il était midi à Barcelone. Là-bas, c'était l'événement du jour. Le roi du football mondial a fait ses adieux à son club de toujours. "J'ai vécu tellement de belles choses ici. J'ai tout donné pour ce maillot, du premier au dernier jour. Je pars d'ici et je suis tellement reconnaissant de l'amour que les supporters m'ont donné", a précisé le sportif. Après plus de 20 ans sous le maillot du FC Barcelone, six ballons d'or remportés, un record absolu, Lionel Messi serait décidé à rejoindre le Paris Saint-Germain. "C'est une possibilité mais il n'y a rien de confirmé avec personne", précise-t-il. Rien n'est encore signé, mais les discussions pourraient aboutir dans les prochaines heures. Avec la star argentine d'1,69 mètre, les supporters parisiens n'ont jamais rêvé aussi grand. A Paris, Lionel Messi pourrait toucher un salaire annuel net de 40 millions d'euros. La presse sportive espagnole évoque un contrat de trois ans. Les médias argentins, eux, prévoient une visite médicale dans la soirée ou demain dans la matinée.