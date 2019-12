Football : Maracineanu chahutée et exfiltrée par des supporters du Red Star

Une scène choquante et inadmissible s'est produite dans l'enceinte du stade Bauer de Saint-Ouen. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a été prise à partie par des supporters alors qu'elle était venue assister à un match du championnat de football National. Sous le feu des insultes, elle a dû quitter l'enceinte à la mi-temps. Suite à cet incident, le Red Star encourt des sanctions, mais le président du club a, de son côté, promis des sanctions envers les fauteurs de troubles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.