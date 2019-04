Football : Prince Gouano, victime de racisme

Un nouvel incident raciste est survenu dans le monde du football le 12 avril 2019. Lors de la rencontre entre Dijon et Amiens en Ligue 1, le défenseur et capitaine de l'équipe amiénoise, Prince Gouano, a été la cible de cris de singe. Malgré son indignation, le joueur a préféré montrer une attitude exemplaire en pardonnant l'auteur de ce geste. Ce dernier a, par contre, été interpellé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.