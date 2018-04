Football : le PSG a remporté la Coupe de la Ligue

Le match opposant PSG à Monaco a eu lieu le 31 mars 2018, à Bordeaux. Le club parisien en est sorti vainqueur avec un score de trois buts à zéro. Toutefois, l'arbitrage de cette finale a fait polémique. En effet, l’arbitre international Clément Turpin a eu recours à l'assistance vidéo à deux reprises, l'un pour siffler un penalty et l'autre pour annuler un but. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.