Football : et si nous sélectionnons nous-mêmes les joueurs ?

Pour l'équipe Régionale 1 de l'Avant-Garde, à Caen, la feuille de match, ce sont les supporteurs qui la dressent. L'entraîneur entraîne mais ce sont eux qui sélectionnent les joueurs qui seront sur le terrain. Grâce à une application nommée "United Managers", les supporters "umans" peuvent choisir la formation de l'équipe pour le match. Ce concept est le fruit d'un projet de passionnés de foot et de jeux vidéo. Pourra-t-on prochainement faire de même pour les Bleus ?