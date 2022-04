Forages pétroliers au Sénégal : un mal ou une manne ?

L'avenir du Sénégal pour les trente prochaines années se trouve-t-il sous des bateaux de forage comme celui-ci ? L'équivalent de cinq milliards de barils serait là entre 2 000 et 3 000 mètres sous la mer. Découverte en 2014, l'exploitation de ces gisements pétroliers offshore a été retardée par la crise sanitaire. Cette fois-ci, le chrono est enclenché. Les premiers barils seront commercialisés l'année prochaine. Les ONG comme celle de Jean sont en alerte. Comme ces pêcheurs arrivés ce samedi matin de Dakar, à plus de 100 kilomètres de là, pour lancer leurs appâts au pied des bateaux de forage. Au Sénégal, où 40% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté et où les chalutiers industriels raflent le poisson, le pétrole est un espoir pour toute une jeunesse jusque-là tentée, comme Mamadou par l'exil vers l'Europe. 30 Milliards d'euros, c'est ce que le Sénégal attendrait de ces gisements en hydrocarbure. À la tête d'une entreprise écotouristique dans le Delta du Saloum, Pierre et son frère Paul, ont choisi de faire cette nouvelle donne. TF1 | Reportage C. Oberdorff, D. Guersan