Force de l'ordre : ce qui a changé depuis 2015

L'attaque survenue à Paris vendredi a montré combien les forces de l'ordre avaient été réactives. Les attentats de 2015 ont indéniablement changé les procédures et les réflexes. Équipés de gilet par balle et d'armes automatique, ils ont maintenant la capacité d'intervenir, sans attendre les unités d'élite. Une profonde mutation qui s'est également vue dans les réactions des riverains.