Forces de l'ordre : une nouvelle statégie payante ?

Les hommes de la Brav-M sont déployés sur les lieux de tension à Paris. Derrière eux, leurs binômes, des policiers à moto qui sont prêts à leur conduire, à n'importe quel moment, sur un autre point chaud. Pour surveiller les émeutiers et guider au mieux les forces de l'ordre au sol, des hélicoptères et des drones survolent certaines villes, comme à Grenoble, avec un puissant projecteur. Les blindés ont été déployés, hier du 30 juin, à Woippy, en Moselle. À pied, les forces de l'ordre progressent, comme derrière un bouclier. La nouveauté d'hier, c'est le Centaure. Sorti pour la première fois de son histoire, l'engin de quinze tonnes à Grigny, dans l'Essonne. Ce type de blindé est parfait pour dégager des barrages en feu. BRI, GIGN, RAID, toutes les unités d'élite française sont mobilisés. Vérification d'identité et arrestation, cette nuit, les policiers vont poursuivre leur mission de contrôle. Rien qu'hier soir, il y a eu 1 311 interpellations, bien plus que la nuit d'avant. Ce chiffre est en constante évolution. Cela fait 2 441 en quatre jours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Augey, I. Azencot