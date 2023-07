Forces de l’ordre : une nouvelle stratégie payante ?

C'était la nouveauté d'hier soir, des véhicules blindés, comme ici, dans la commune de Woippy (Moselle). À l'arrière, les forces de l'ordre progressent, protégés par ces engins qui leur ouvrent la voie. Mais ce n'est qu'une partie des moyens déployés. Alors quelle stratégie a été mise en place ce vendredi soir ? Les forces de l'ordre étaient appuyés par des hélicoptères. Comme vendredi à Grenoble (Isère), depuis le ciel, les policiers repèrent les casseurs et dirigent les troupes au sol, des drones aussi sont déployés. Pour les missions plus délicates, les unités d'élite sont mobilisés, notamment le Raid et la BRI, ou encore des policiers à moto, extrêmement mobiles. Autre volet de ces stratégies, les multiples interpellations. Contrôle d'identité, garde à vue, les forces de l'ordre sont allés au contact. Rien que ce vendredi soir, 1 311 interpellations, bien plus que la nuit d'avant, un chiffre en constante évolution. Au total, 2 441 interpellations en quatre jours. Si la nuit dernière a été relativement plus calme, les forces de l'ordre resteront mobilisés tout au long du week-end. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Augey