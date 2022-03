Forces spéciales de Kiev : opérations d'entraînement et de recrutement

Dans la banlieue nord de Kiev, on peut voir des opérations d'entraînement et de recrutement. Les hommes que l'on voit ici sont cuisiniers, informaticiens, certains sont chefs d'entreprise et ils sont en train de rejoindre des forces spéciales qui vont défendre ce quartier. A quelques kilomètres de là, on entend des bombardements. Certains Russes sont en train de progresser vers Kiev. Une question a été posée à celui qui gère ces forces spéciales : pourquoi cette opération maintenant ? Selon lui, "on habite ici, c'est notre terre, notre ville et par ailleurs nous n'avons plus d'endroit où nous cacher, alors on est là pour faire face à l'ennemi. On va défendre nos femmes, nos enfants, nos familles". Tout cela résume clairement le fait que Kiev est passé de quatre millions à deux millions d'habitants, mais pour autant, il y a quand même ceux qui viennent rejoindre les forces ukrainiennes. TF1 | Duplex F.X. Ménage