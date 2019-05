Forces spéciales : des missions extrêmement délicates

Ils constituent l'élite de nos soldats. Les 4 500 membres des forces spéciales appartiennent à l'armée de terre, à la marine et à l'armée de l'air. Spécialisés dans la libération d'otages et le contre-terrorisme, ces hommes opèrent dans des zones ultrasensibles toujours dans le plus grand secret. Leur signature est l'hyper-rapidité de leurs interventions. Depuis 2003, 29 membres de nos forces spéciales sont morts dans tous théâtres d'opérations confondus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.