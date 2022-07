Forêt des Landes : l'étendue des dégâts

Un décor de fin du monde. Sur plusieurs kilomètres, il ne reste plus rien de ces milliers de pins. Ces arbres centenaires étaient le trésor de la forêt des Landes. Les flammes ont tout dévoré sur leur passage. Ces cabanes pour chasseurs ont été réduites à l'état de cendres. Un immense brasier encore fumant. Par endroits, l'incendie n'est pas complètement maîtrisé, et c'est d'ores et déjà une catastrophe. À Landiras, 7 000 hectares sont déjà partis en fumée. Et c'est loin d'être terminé. À la faveur d'un vent venu du nord, le feu continue sa folle progression vers le sud-ouest et menace désormais quatre communes. Les habitants de Louchats, Hostens, Le Tuzan et Saint-Symphorien ont été évacués. Des moyens importants notamment dans les airs ont été déployés. Inlassablement, trois canadairs et de dash déversent des milliers de litres d'eau et du retardant, un liquide rouge pour tenter de contenir les flammes et de soulager le travail des 1 200 pompiers mobilisés. Des soldats du feu épuisés alors que de nouveaux renforts venus des quatre coins du pays sont attendus dans les prochaines heures. TF1 | Reportage A. Etcheverry, C. Devaux