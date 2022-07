Forêt des Landes : qui doit l’entretenir ?

Elle est la plus grande forêt de France, l'une des plus grandes d'Europe. Sur sept cent mille hectares de massifs, combien en restera-t-il après l'incendie ? Beaucoup ont déjà tout perdu. À qui appartient la forêt ? En très grande majorité, à des particuliers. Quatre-vingt-douze pour cent de la forêt landaise est privée. Ce qui lui donne des allures de puzzle géant. Elle est composée de plus de 40 000 parcelles et d’autant de propriétaires. Ils en ont la gestion. Ils doivent aussi la protéger. La forêt est-elle suffisamment entretenue ? Pompiers, maires, associations… Ils sont nombreux à dénoncer de graves manquements, notamment concernant le débroussaillage. À beaucoup d'endroits, les six mètres réglementaires entre deux massifs ne sont, comme ici, pas respectés. Cela ralentit le travail des pompiers. Ils ne peuvent pas accéder au plus près du feu. Qui est responsable ? En France, la règle est simple. Il revient à chaque propriétaire d’entretenir sa parcelle de forêt. Mais, il existe une exception à cette règle. Elle concerne justement la forêt de La Teste-de-Buch. Son statut particulier date du moyen-âge et complique chaque opération d’entretien. Il faut l’accord des 500 propriétaires pour prendre une décision. Face aux risques d’incendie, la préfecture avait ordonné des travaux d’aménagement en urgence. Ils auraient dû commencer dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Brossard, N. Clerc