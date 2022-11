Forêt primaire : faire renaître le paradis perdu ?

La touffeur du feuillage, la densité des ramures pour y donner l'illusion d'un paysage sauvage. Mais en France et en Europe occidentale comme ici dans les Vosges du Nord, il n'y a plus aucune forêt dans son état d'origine. Toutes ont été coupées, plantées et replantées. Ce sont des forêts secondaires et ce constat a fait germer un rêve dans l'esprit du botaniste Francis Hallé. C'est une idée un peu folle : faire renaître une forêt qui n'aurait jamais été modifiée, un paradis perdu, une forêt primaire. Francis Hallé a passé sa vie dans les arbres des forêts tropicales Elles-mêmes menacées destruction. Il a inventé le radeau des cimes pour mener des recherches à 60 mètres de hauteur sur la canopée en Amazonie, en Afrique, en Indonésie ou au Laos. Cela paraît utopique, mais l'idée avance. Une association s'est créée avec déjà 3 000 membres. Les repérages ont commencé dans le Grand Est à la frontière allemande pour trouver un endroit qui servirait de base. Avec un seul but, laisser agir toute seule la nature seule. "Ça a l'air idiot, mais on ne fait rien, on ne plante rien, on ne retire rien, on n'exploite pas" dit Francis Hallé. Si on la laisse en libre évolution, la forêt changera peu à peu, de visages. Il y aura beaucoup moins d'arbres. Certains vont vieillir et grandir pour atteindre des tailles inconnues à l'heure actuelle. D'autres vont mourir et pourrir sur place pour nourrir le sol, un intérêt écologique majeur. Pour réussir le pari, il faudrait créer un espace protégé d'au moins 70 000 hectares d'un seul tenant, l'équivalent d'un cercle de 30 km de diamètre. Les contours restent à définir. Deux zones ont été identifiées, dans les Vosges, près de l'Allemagne, dans les Ardennes près de la Belgique. La volonté est de donner une dimension internationale au projet. Mais il faut d'abord convaincre les États, les collectivités locales, les propriétaires privées. Les exploitants de la filière bois, les habitants et les chasseurs. Il y a un autre aspect qui peut donner le vertige. Atteindre l'état de forêt primaire demandera environ huit siècles. Le lieu serait accessible avant pour les scientifiques. Et pour les touristes qui voudraient suivre cette évolution au fil du temps, un jour peut être, dans 800 ans. TF1 | Reportage M. Izard, S. Iorgulescu, J. Dejode