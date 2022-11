Forfait de Benzema : un défi pour les Bleus

Aéroport de Madrid, il y a quelques heures, Karim Benzema s'installe dans une berline. On n'avait pas prévu ce dénouement à l'aube du Mondial. Pas maintenant, pas comme ça, pas après tout ce qu'il a fait cette année, meilleur joueur du monde, le premier Français après Zinédine Zidane. L'histoire s'est écrite samedi soir lors d'un ultime entraînement où l'on va capter dans la vidéo en tête d'article, fugace, le moment de bascule, cette cuisse qui le lâche. "C'est un gros coup dur évidemment. Karim a tout fait, nous aussi. Il était en séance et sur un geste quasi anodin,Il a ressenti une douleur musculaire", dit Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football. Ce n'est malheureusement pas le premier joueur à tomber. Il y a déjà quelques semaines, les Bleus perdraient deux leaders, les champions du monde Paul Pogba et N'golo Kante. Mais l'équipe reste déterminée. "Il y a un groupe de qualité, solidaire. Comme je le dis et j'en suis convaincu, j'ai confiance en eux", poursuit le sélectionneur des Bleus. Pour Antoine Griezmann, attaquant de l'équipe de France de football, "c'est aussi important pour nous de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. On a une Coupe du monde à jouer et penser au premier match contre l'Australie". Deschamps peut s'appuyer sur plusieurs champions du monde. Il pourrait composer une grosse moitié de l'équipe de départ mardi contre l'Australie. Du phénomène Kylian Mbappé au capitaine Hugo Lloris en passant par Olivier Giroud ou Raphaël Varane. De l'expérience pour encadrer les petits nouveaux plongés dans l'intimité des Bleus. Parfois intimidé comme Mattéo Guendouzi avec Antoine Griezmann. Quatorze Bleus joueront leur premier Coupe du monde. Mais qui dit baptême, ne dit pas forcément problème. Après tout, il y a quatre ans, Kylian Mbappé disputait sa première grande compétition avec la France. TF1 | Reportage D. Piereschi, S. Jou