Forfait de K. Benzema : les supporters inquiets

À quelques heures du match d'ouverture, Hakim et Hervé encaissent la mauvaise nouvelle. Karim Benzema forfait, la compétition prend un autre visage. "Ça me fait mal pour lui. Il s'est battu physiquement sur les terrains pendant plus d'un an. Il est revenu en équipe de France après beaucoup de péripéties", nous affirment-ils. Nassim, lui, perd son joueur préféré. Une déception telle qu'il envisage même de repartir plus tôt de cette Coupe du monde. "C'est une catastrophe parce que je suis en partie là pour Karim. Du coup, je vais supporter les Bleus. Mais est-ce que je vais rester plus longtemps que prévu ? Ça, je ne le sais pas", rapporte-t-il. Alors, certains se rassurent comme ils peuvent. L'équipe de France a obtenu sa dernière étoile sans Benzema. "Je pense que le reste de l'équipe va compenser sa perte, parce qu'il y a beaucoup de grands talents", nous confie un jeune supporter. Les supporters entament alors un dernier chant en hommage pour se chauffer la voix. Ces Bleus, c'est sûr, ne comptent pas rester sur ce petit coup de blues. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar, D. Pires