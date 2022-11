Forfait de K. Benzema : pourquoi ce départ imprévu ?

Il était quatre heures à Doha et deux heures du matin dans l'Hexagone, quand Karim Benzema a quitté l'hôtel des Bleus. Il n'a eu ni le temps ni l'occasion de dire au revoir à ses coéquipiers, car tout le monde dormait à cette heure. En revanche, il a informé quelques joueurs de son départ par message comme à Raphaël Varane et Antoine Griezmann par exemple. Il a adressé un message d'encouragement. C'est un coup dur pour Didier Deschamps qui va devoir composer son équipe sans le Ballon d'or, le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas un seul défenseur au monde qui dort tranquillement quand il sait qu'il va devoir affronter Karim Benzema. Alors qui pour le remplacer ? "Personne", d'après Didier Deschamps. Les Bleus débuteront donc leur Mondial mardi face à l'Australie, et ce sera avec un groupe de 25 joueurs. TF1 | Duplex Jean-Marie Bagayoko