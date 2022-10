Fort Myers : le port n'a pas résisté à Ian

"La marina de Fort Myers, c'est le point d'impact de l'ouragan Ian en Floride. Ici, les vents ont soufflé jusqu'à 240 km/h. Aucun bateau n'a été épargné. Tous ont été emportés, quelle que soit leur taille. Certains font pourtant une dizaine de tonnes. C'est dire la puissance de cet ouragan", rapporte notre journaliste Antoine de Précigout. "Ici, il y avait environ quinze à vingt bateaux pour pêcher les crevettes et maintenant, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Vous voyez comme ils sont gros pourtant ! On a passé du beau temps sur notre bateau. Maintenant, c'est foutu", témoigne un sinistré. "Juste à côté de la marina, voici l'un des quartiers résidentiels les plus touchés de Fort Myers. Ici, il y a des habitations moins solides, de mobil-homes, comme il en existe beaucoup en Floride, et pas un seul n'a résisté. Il faudra des semaines pour tout nettoyer, des années pour tout reconstruire, d'autant plus qu'ici, seule une personne sur cinq est assurée contre ces types de dégâts", poursuit notre reporter. TF1 | Reportage A.D. Précigout