Forte chaleur : une douceur matinale très appréciée à La Baule-Escoublac

Avec la forte chaleur, la douceur matinale fait de nombreux adeptes à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Ce samedi matin, le thermomètre affiche 25 degrés, un temps idéal pour faire du sport. Et avec une eau à 20 degrés, la baignade est un véritable soulagement. Chacun en profite avant le retour de la chaleur dans l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.