Fortes chaleurs : comment peut-on faire baisser la température en ville ?

Pour tenter d'échapper à la touffeur ambiante, les Niçois vont se réfugier sur la coulée verte. Les 50 000 plantes vivaces, 1 600 arbres, ainsi que le plan d'eau de 3 000 m² ont permis de baisser le mercure. C'est ce qu'on appelle : l'évapotranspiration. On peut aussi faire baisser la température en ville en utilisant des matériaux qui n'absorbent pas la chaleur comme cette fine pellicule de peinture blanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.