Fortes chaleurs : les pompiers en alerte maximale

Au cœur de ce massif forestier dans les Alpilles, des pompiers sont prêts à partir. Le matériel est opérationnel. Un groupe est prépositionné tout le week-end, pour gagner la moindre seconde, en cas de départ de feu. Avec un fort mistral, des températures de plus de 30 degrés et la sécheresse comme en plein mois de juillet, une centaine de pompiers supplémentaires est mobilisée jusqu’à dimanche. Ce mauvais cocktail favorise le départ d’incendie, car la garrigue manque d’eau. Un peu plus loin, dans une vigie, deux sapeurs forestiers sont les yeux des pompiers avec une vue à 360 degrés. Ils ont pris leurs postes plutôt que prévu dans la saison pour surveiller tout le massif des Alpilles. Dans le poste de commandement à Marseille, les officiers sont en lien direct avec les équipes sur le terrain, pour être le plus réactif possible. La journée de demain s'annonce aussi à haut risque dans les Bouches-du-Rhône. Les consignes des pompiers sont toujours les mêmes : ne pas jeter de mégot, éviter les barbecues et les travaux en extérieur à proximité des massifs forestiers. TF1 | Reportage P. Lefrançois, É. Pépin.