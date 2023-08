Fortes chaleurs : vers la canicule la plus intense de l'été

Quand Météo France parle de canicule, c'est pour désigner un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Atteindrons-nous des records de température ce week-end ? Cela est probable, car à Lyon, on prévoit 38°C, à Montélimar 37°C et à Toulouse 36°C. Il fait plus chaud que les années précédentes, à la même date. Les météorologues scrutent surtout l'indicateur thermique national, une moyenne sur tout le pays, qui elle, pourrait dépasser les 27°C, ce serait inédit. À la fin de l'été, est-ce un phénomène inhabituel ? "La canicule est très particulière, parce qu'elle se produit après le 15 août. Donc là, c'est clair que dans la deuxième quinzaine d'août, avoir de température aussi élevée, notamment dans la partie sud, sur une période aussi longue, est tout à fait exceptionnel", répond Louis Bodin, spécialiste météo de TF1 et LCI. Jusqu'à quand cet épisode de chaleur va-t-il durer ? Les journées de lundi et mardi prochain seront encore très chaudes dans la vallée du Rhône et de la Garonne. Les orages et les perturbations pourraient arriver mercredi ou jeudi, d'abord dans le nord puis dans le sud. Cela va faire redescendre les thermomètres dans tout le pays. TF1 | Reportage J. de Franqueville, S. Caffin