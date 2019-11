Fortes pluies à Hyères : les sinistrés inquiets

Les évacuations se poursuivent à Hyères dans le Var. Ce samedi, on a compté jusqu'à 80 sinistrés dans une salle municipale. "Leur inquiétude est palpable. Ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Ils ne savent pas surtout dans quel état ils retrouveront leurs habitations", rapporte notre journaliste Sander Rang Des Adrets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.