Fortes pluies : la Gironde et les Landes placées en vigilance rouge

Sur la carte de Météo France, 26 départements sont en vigilance orange. La Gironde et les Landes ont été placées en alerte rouge. Dans ces deux départements, on craint particulièrement le débordement des cours d'eau. À Bordeaux par exemple, les quais devraient rester fermés, car la Garonne pourrait déborder dans les prochaines heures. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Grégoire Guist'Hau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.