Fortes pluies : précautions maximales sur la Côte d'Azur

Après le bilan humain très lourd des dernières intempéries, six morts, les autorités ont déclenché très vite plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Ils ont demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Dès 13 heures, les centres commerciaux ont été fermés préventivement. Une ambiance de ville morte, particulièrement marquée dans les environs de Nice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.