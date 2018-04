Fortnite, le jeu phénomène aux 150 millions d'adeptes

Fortnite, c'est le jeu phénomène qui affole les enfants. Au total, on compte 150 millions de joueurs dans le monde, depuis son lancement. Disponible gratuitement sur téléphones, ordinateurs et consoles, certaines options de Fortnite restent payantes. Pour les ados, cela ne représente pas un obstacle. Toutefois, il est conseillé aux parents de surveiller les achats pour éviter tout excès de dépenses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.