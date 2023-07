Foudre et grêle : un mois de juin très orageux

Jeudi soir, un violent orage de grêle s'est abattu pendant dix minutes à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) et dans les environs de Saint-Etienne. Anthony Seves a filmé la scène depuis sa maison. "Il y a de la grêle partout, on ne voyait pas un mètre devant nous, et il est impossible de sortir dehors", raconte-t-il dans le JT de 20H de TF1. Pour les habitants du massif central, notamment ceux de Freycenet-la-Cuche (Haute-Loire), il est difficile d'y croire. Pour l'un d'entre eux, son jardin a pris des couleurs hivernales. Quelques minutes après l'orage de grêle, l'autoroute A72 s'est retrouvée inondée, bloquant de nombreux automobilistes pendant plus de deux heures. La foudre aussi a frappé, notamment à Castellard-Mélan dans les Alpes-de-Haute-Provence). On voit à travers les images sur la carte, dans la vidéo en tête de cet article, les 22 000 impacts de la nuit du jeudi. Ce vendredi soir, la perturbation orageuse s'éloigne. Et la vigilance sera totalement levée dès 21 heures. TF1 | Reportage O. Levesque, Q. Nguyen-Long