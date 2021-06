Foudre et vents violents : la France balayée par les orages

Des grêlons en Dordogne et en Corrèze, un haras transformé en piscine dans la Sarthe, des éclairs qui zèbrent le ciel de Paris, la vague orageuse a traversé tout l’ouest de l’Hexagone depuis les Pyrénées jusqu’à la Normandie. Et elle va continuer à avancer encore une partie de cette nuit. À Montmartre, les touristes se protègent de l’averse sous le Sacré-Cœur, tandis que le gargouille recrache des cascades. D’autres semblent savourer la fraîcheur retrouvée. Il est tombé sur Paris, en six minutes, l’équivalent d’une semaine de pluie. Sur tout le territoire, près de 25 000 points sont répertoriés sur la carte des impacts de foudre. En région parisienne, c’est le département de l’Essonne qui a subi les plus fortes pluies, qualifiées par endroit de tropicales. Dans plusieurs villes, comme à Viry, l’eau est montée dans les rues, ou encore sur la N118, à hauteur de Orsay. À Ivry, il est tombé en une heure, l’équivalent d’un mois de pluie. En Seine-et-Marne, le centre commercial du Val-d’Europe a vu l’eau rentrer sur son bâtiment. Sur tout le territoire, au moins 15 000 foyers sont, actuellement, privés d’électricité.