Fournisseurs d'énergie : la jungle des tarifs professionnels

Ce mois-ci, la facture d'électricité de cette boulangerie a été multipliée par dix. Et surtout, ce que le boulanger Jean-Marc Demachy ne comprend pas, c’est la différence de traitement avec certains de ses collègues. Pour tenter de comprendre, nous avons appelé une autre boulangerie. Sa facture, elle, a fait quatre fois, pourtant c’est le même fournisseur d'électricité. A force de comparer leurs offres, nous avons trouvé une différence. Eux, ils ont un contrat de trois ans, avec pour prix de référence : celui de janvier 2020 dont 40 euros le mégawattheure, trois fois moins cher qu’aujourd’hui. L’autre boulangerie, en revanche, a un contrat d’un an, son prix de base est plus élevé, c’est celui de janvier 2022 à 80 euros le mégawattheure. Mais la date de signature ne suffit pas à tout expliquer, car il y a aussi des différences de prix pour des contrats signés le même jour. C’est ce que nous montre ce courtier en énergie. Du simple au double en fonction des fournisseurs. "Ça change en permanence parce qu'ils achètent de l'électricité en avance, pas au même moment et pas au même prix. Ils font du pari sur l’avenir” rapporta Rémy Rousset-Chin, président-directeur général de Lite. Mais l’accord trouvé ce soir entre l’État et les fournisseurs d'électricité change la donne. Ces derniers ne peuvent plus répercuter ces fortes variations de prix comme ils le veulent. Pour les TPE de moins de dix salariés, le prix moyen sur l’année sera plafonné à 280 euros le mégawattheure. L’État prendra en charge une partie du manque à gagner pour les fournisseurs. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Maloiseaux