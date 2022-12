Fourniture d’électricité : la Belgique à la rescousse

La ligne électrique entre la France et la Belgique existe depuis 1974. Elle vient d'être modernisée. Laurent Cantat-Lampin, patron de RTE dans les Hauts-de-France, nous emmène dans un endroit stratégique : le dispatching où l'on surveille les réseaux électriques minute après minute. De l'électricité, notre pays en a grand besoin. Alors, cette nouvelle ligne électrique va permettre de doubler le flux d'électricité entre la France et la Belgique. Le chantier de modernisation de la ligne électrique a commencé il y a onze ans. Mais fait historique, pour la première fois cette année 2022, c'est la Belgique qui va nous prêter de l'électricité. Dans les autres années, depuis 1980, la France était exportatrice d'électricité, cette année, on sera importateur. En Europe, il existe une solidarité électrique. Les pays s'échangent du courant en fonction des besoins et de la production. C'est exactement ce qui se passe entre la Belgique et la France. Cette année, nos voisins belges sont mieux organisés que nous. Ils possèdent sept réacteurs nucléaires et six fonctionnent à plein régime. Alors que chez nous, la moitié du parc est à l'arrêt. La Belgique a même pris de l'avance sur la France, avec l'inauguration cette semaine d'une gigantesque station de stockage d'électricité, la plus grande d'Europe. TF1 | Reportage S. Hember, G. Delobette