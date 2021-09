Fournitures scolaires : pourquoi la grande distribution perd du terrain

Stylo, feuille A4, cahier à spirales... À chaque rentrée, c'est la même chanson. Mais cette année, elle a tendance à se jouer ailleurs qu'en grande surface. Les ventes de fournitures scolaires y ont reculé de 2%. Claude Auber, directeur de magasin “Intermarché” à Issy-les-Moulineaux, n'a aucun mal à l'expliquer. “Il y avait moins d'acteurs avant. Il y avait quand même deux créneaux : le créneau des papeteries classiques spécialisées, puis nous. Et maintenant est venu d'autres acteurs”. C'est en effet une guerre des prix qui se joue, notamment avec l'arrivée des enseignes discount sur le marché comme Action, Stokomani ou encore Noz. La diversité des fournitures proposée n'est pas aussi grande qu'en supermarché. Mais leur argument est ailleurs : des prix particulièrement bas. “ Des stylos, des stabilo, 48 euros à peu près, ce n'est pas négligeable. Ailleurs, ça aurait fait fois deux”. “Il n’y a pas photo, c'est nettement moins cher”. “Là par exemple, vous avez un lot de stylos, il y a toutes les couleurs. C'était moins d'un euro”. Autre changement majeur pour les familles, la possibilité d'acheter sur des sites spécialisés. Le chiffre d'affaires de cette entreprise en ligne augmente de 25% en moyenne chaque année. Sa particularité : la vente au détail. C’est rare en grande surface. Acheter uniquement l'essentiel fait forcément baisser la note. “Par exemple ce crayon est vendu souvent par trois alors que nous, on le vend à l'unité. Quand dans la liste scolaire, il faut un 3 H et un 3 B et bien sur le site internet, vous pouvez choisir un 3 H et un 3 B”, explique Arnaud Laiter, directeur général de “Rentréediscount.com”. La grande distribution reste toutefois le leader de la rentrée. Trois quarts des ventes de fournitures scolaires sont réalisées en grande surface.