Foyers épidémiques au campus de Strasbourg : priorité au dépistage des étudiants

Alors que le coronavirus continue de se propager, après Sciences Po vendredi, ce sont deux écoles d'ingénieurs de Strasbourg qui viennent de fermer leurs portes. Des campus universitaires sont particulièrement touchés. Et la contamination ne se fait pas forcément dans les amphis. Les autorités ont donc décidé d'y organiser des campagnes de dépistage. L'université a aussi lancé une campagne d'information pour sensibiliser les étudiants.