Fraîcheur : prenez de l'altitude !

C’est la grande satisfaction de ce début de séjour. Aux Saisies, à 1 600 kilomètres d’altitude, il fait 26 degrés. Les vacanciers sont ravis. Et il n’y a pas que les touristes qui en profitent. Un couple se repose à l’ombre de son camping-car. Carmen et Olivier viennent de Beaufort-sur-Doron, à 40 minutes de route seulement. Mais ici, il fait huit degrés de moins. Les enfants peuvent même faire du sport en plein soleil, sans trop souffrir. Ce dimanche après-midi, tout le monde a sorti sa trottinette ou son vélo. Et il y a encore plus frais. Comme plus l’on monte, plus la température baisse. Beaucoup de vacanciers prennent le télésiège. À l’arrivée, on peut profiter d’une superbe vue sur le Mont-Blanc. Vingt-quatre degrés et un petit vent, c'est le temps parfait pour un pique-nique à l’ombre, ou une sieste en famille. " On est aussi bien qu’à la mer, voire même mieux en fait ", précise une mère de famille. " Surtout que demain, je dois retourner à Paris, donc je profite ", souligne un vacancier. C’est une raison de plus pour savourer au maximum la fraîcheur de la montagne et son spectacle. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy